Москва, 28 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Приведённые президентом РФ Владимиром Путиным диапазон сокращения ВВП, в целом, совпадают с оценкой сложившейся ситуации среди большей части экономистов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Investprofit.info ВВП России

«Негативные прогнозы падения ВВП на 10–12% сегодня неактуальны. Россия имеет достаточный запас экономической прочности, чтобы не допустить указанных сценариев.

Главной задачей было не допустить ошибок на уровне высшего руководства. Чего не только удалось избежать, но и наоборот: большинство решений были практически оптимальными.

Сейчас полностью очевидно, что национальная экономика России достаточно эффективно справляется с вызовами санкционного давления, а многие отрасли народного хозяйства не только смогли оперативно отреагировать на новую конъюнктуру, парируя негативные треки, но и продемонстрировали высокие показатели роста (например, агропром вырос почти в два раза).

Согласно оценкам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова , в поквартальном исчислении национальная экономика перейдёт к росту уже в четвёртом квартале текущего года», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сокращение ВВП России по итогам 2022 года может составить порядка 2,8-2,9%, завил президент России Владимир Путин.

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