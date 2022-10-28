Донецк, 28 октября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Временно исполняющий главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об успехах ВС России почти по всей линии соприкосновения.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На самом деле есть успехи практически по всей линии соприкосновения», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, продвижение союзных сил «сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, где-то дома, занимаются определенные позиции, занимаются лесопосадки, то есть противник оттуда выбивается».