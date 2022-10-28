Махачкала, 28 октября 2022, 15:17 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнование главе Чечни Рамзану Кадырову и всему чеченскому народу, который потерял 23 своих сынов в ходе артобстрела в Херсонской области. Весь Дагестан скорбит вместе с братским народом Чеченской Республики, подчеркнул руководитель соседней республики.
Руководитель Дагестана отметил, что чеченский народ, несмотря на перенесенные им многочисленные невзгоды, никогда не переставал быть стойким и мужественным, любить свою родину. По словам Меликова, у него нет сомнений, что погибшие бойцы, «как и положено кавказцам, с честью выполняли свой долг, бесстрашно сражаясь с врагом». Дагестанцы вместе с чеченским народом скорбят по поводу этой огромной потери, отметил Меликов, он также пожелал скорейшего выздоровления бойцам, получившим в том бою ранения.
Напомним, 27 октября глава Чечни Разман Кадыров сообщил, что в результате артобстрела в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца, ранения получили ещё 58 военных.
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