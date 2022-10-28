Махачкала, 28 октября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнование главе Чечни Рамзану Кадырову и всему чеченскому народу, который потерял 23 своих сына в ходе артобстрела в Херсонской области. Весь Дагестан скорбит вместе с братским народом Чеченской Республики, подчеркнул руководитель соседней республики.

Rosgvard.ru Сергей Меликов

«Выражаю искренние соболезнования от имени дагестанцев всем тем, в чьи семьи пришло горе, и лично моему коллеге и другу Рамзану Ахматовичу Кадырову. Пусть Всевышний даст вам терпения и сил справиться с этим испытанием. Уверен, Рамзан Ахматович не оставит без внимания ни одного родственника погибших военнослужащих», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Руководитель Дагестана отметил, что чеченский народ, несмотря на перенесенные им многочисленные невзгоды, никогда не переставал быть стойким и мужественным, любить свою родину. По словам Меликова, у него нет сомнений, что погибшие бойцы, «как и положено кавказцам, с честью выполняли свой долг, бесстрашно сражаясь с врагом». Дагестанцы вместе с чеченским народом скорбят по поводу этой огромной потери, отметил Меликов, он также пожелал скорейшего выздоровления бойцам, получившим в том бою ранения.

Напомним, 27 октября глава Чечни Разман Кадыров сообщил, что в результате артобстрела в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца, ранения получили ещё 58 военных.