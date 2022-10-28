Тверь, 28 октября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Монумент, посвящённый комсомольцам и молодёжи, торжественно открыли на площади Славы в Твери 28 октября, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Монумент комсомольцам в Твери

Монумент появился у музея имени Лизы Чайкиной, его открытие приурочили к празднованию 104-й годовщины со дня образования ВЛКСМ. С инициативой установки памятника выступили ветераны комсомольского движения региона. Приветствие участникам церемонии направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В начале 1980-х годов в рядах комсомольской организации региона состояли более 200 тысяч молодых людей. Комсомольцы участвовали в строительстве Калининской АЭС, Конаковской ГРЭС.