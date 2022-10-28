Берлин, , 15:16 — REGNUM По итогам октября 2022 года, по предварительной оценке, инфляция в ФРГ выросла до рекордных 10,4% в годовом выражении. Об этом 28 октября сообщает немецкое Федерального статистического бюро (Destatis).

Инфляция

При этом указывается, что опрошенные порталом DailyFX аналитики ожидали, что инфляция в Германии по итогам октября ускорится только до 10,1% в годовом выражении.

При этом по итогам сентября 2022 года годовая инфляция в стране составила 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экономика Германии показала неожиданный рост в третьем квартале