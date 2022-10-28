Кабул, 28 октября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Чиновники и преподаватели частных вузов Кабула крайне обеспокоены уменьшением числа студентов, сообщает Ariana news.

Oxam Кабул

Они говорят, что некоторые университеты, скорее всего, будут закрыты из-за экономических проблем. Их очень беспокоит уменьшение количества студентов в частных вузах.

Гуль Рахман Гази, президент Университета Калам, заявил: «Молодые люди не хотят учиться, они потеряли уверенность в своём будущем, и в дополнение к экономическим проблемам они не могут платить за обучение в университете».

Хабибулла, преподаватель университета, говорит: «Экономический кризис, политический кризис, конфликты, и различия в ситуации в регионах — все это вынуждает молодежь отказываться от учебы и уезжать».

Сара, также преподаватель частного университета, сказала: «Причина этого в экономическом кризисе, который затрагивает наше общество, и сегодня для выпускников нет работы и отсутствует стимул для продолжения учёбы».

Студенты некоторых вузов говорят, что они не могут позволить себе оплачивать учебу. Студентка Манижа говорит: «Экономика пришла в упадок, люди не могут платить за обучение и дистанцируются от образования».

В Союзе университетов и частных высших учебных заведений говорят, что из-за экономических проблем и политических изменений количество студентов сократилось на 50 процентов.

Мохаммад Карим Насери, пресс-секретарь Союза университетов и частных вузов, сказал: «После последних событий количество студентов сократилось на 50%, и это связано с экономическими проблемами и вызовами».

Халикдад Ахмад Таки, представитель министерства высшего образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал: «После прихода к власти правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уровень образования в частных и государственных университетах уравнялся, и молодежь может с полной уверенностью продолжать учебу».

По всей стране действует более 140 университетов и других высших учебных заведений.

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