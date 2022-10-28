Самарканд, Узбекистан, 28 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. «Поливающие грязью» Россию покинувшие страну должны остаться за рубежом, убеждена спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

При этом сенатор напомнила конституционное право граждан РФ: любой гражданин России имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться.

Матвиенко рассчитывает на то, что большинство уехавших из России на фоне специальной военной операции вернутся обратно.

«Те, кто останется за рубежом, если они так поливают свое Отечество, то пусть там и остаются, если им там хорошо, пусть не возвращаются к нам. К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля: «Надо иногда имитировать крушение корабля», чтобы крысы разбежались», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, разгорелось дискуссия о том, подпадут ли вернувшиеся в Россию покинувшие ее граждане под законодательство об иноагентах. Напомним: для того, чтобы некий человек мог попасть в список иноагентов важно сочетание двух ключевых моментов: получение материальной либо иной поддержки от иностранных лиц (структур) и ведение определенных видов деятельности (например, занятие политикой применительно к РФ). Только при сочетании этих факторов Минюст может включить соответствующее лицо в список иноагентов, отметили в Совфеде.