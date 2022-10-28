Москва, 28 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Россия продолжает поиск путей продвижения за рубежом платежной карты «Мир», операции с которой приостановили многие зарубежные партнеры после того, как США пригрозили за это вторичными санкциями, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Карта «Мир»

«Одним из важных направлений в этом вопросе является Турция, в которую очень велик туристический поток российских граждан.

Попытка решения вопроса путем выпуска для россиян турецкой карты Troy, по-видимому, уперлась в юридические и технические проблемы. Поэтому решить вопрос предлагается путем установки в турецких отелях и торговых центрах банкоматов, которые будут принимать «Мир».

Два российских банка выразили готовность сделать это через оператора платежных терминалов, которые не подпадают под санкции. Таким же путем предполагается продвижение карты «Мир» в ОАЭ, куда также вырос поток россиян.

Хочется надетмся, что данный план удастся реализовать и тем самым расширить географию обслуживания карты «Мир» за рубежом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, терминалы для приёма банковских карт платёжной системы «Мир» могут появиться в зарубежных странах.

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