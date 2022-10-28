Севастополь, 28 октября 2022, 15:11 — REGNUM Антитеррористические меры и противодействие диверсиям усилят на территории Крымского полуострова. Решение принято на заседании военного совета Черноморского флота. Участие в совещании, которое провёл командующий ЧФ Виктор Соколов, приняли глава Республики Крым Сергей Аксёнов и губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Республики Крым и города Севастополя действует режим (средний уровень реагирования). Также введен жёлтый уровень террористической опасности.