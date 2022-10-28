* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:13 — REGNUM Министерство иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ответ на отчёт спецдокладчика ООН Ричарда Беннета заявило, что его публикация подрывает дух сотрудничества между странами и увеличивает разрыв между Афганистаном и миром. Об этом сообщает «8 Собх».

Афганистан U.S. National Archives

МИД опубликовал информационный бюллетень, в котором назвал выводы специального докладчика Совета ООН по правам человека Ричарда Беннета несбалансированными, несправедливыми и полными слухов.

«Такое несбалансированное, несправедливое и однобокое заявление г-на Беннета не только противоречит тому, что он сказал в Кабуле, но и является наглядным примером непрофессионального и предвзятого сообщения», — говорится в бюллетене.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили: «Такие отчёты являются предвзятым личным заявлением и основаны на виртуальных источниках и лживых электронных письмах».

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится: «Подобные безответственные заявления делаются с целью посеять зло и лицемерие в афганском обществе».

Как сообщало ИА REGNUM, в своем отчёте спецдокладчик Совета ООН по правам человека отметил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушили международные законы и права человека, убивая военнопленных. Беннет также выразил глубокую обеспокоенность положением этнических и религиозных меньшинств в Афганистане, в том числе хазарейцев, шиитов, сикхов и суфиев.

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