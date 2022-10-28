Кишинёв, , 15:11 — REGNUM После того, как США ввели санкции в отношении молдавского бизнесмена Илона Шора, власти Молдавии найдут способ запретить его партию «Шор». Об этом заявил на телеканале TVR Moldova спикер парламента республики Игорь Гросу.

Полиция Кишинева сносит палаточный городок протестующих Политическая партия «Шор»

«Я считаю, что это не партия, это организованная преступная группа. Говорю это как гражданин», — заявил Гросу.

Он сообщил, что в очень короткие сроки деятельность партии будет проанализирована. Власти постараются сделать так, чтобы «Шор» больше не могла влиять на политическую жизнь Молдавии.

«Мы учитываем всё, для защиты демократического пространства. Мы тщательно проанализируем и примем решение», — добавил спикер парламента.

Напомним, «Шор» с лета проводит наиболее многочисленные протестные акции в Кишинёве. В июле было заведено уголовное дело о незаконном финансировании партии. Правоохранители провели около 100 обысков у членов партии. Заместителя председателя партии Марину Таубер тогда поместили в СИЗО, а через два месяца — под домашний арест сентябре. «Шор» имеет шесть мест в парламенте.

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