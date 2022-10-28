Лондон, 28 октября 2022, 15:10 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что будет ставить «справедливость во главу угла», принимая экономические решения, в то время как его правительство рассматривает возможность повышения налогов и сокращения государственных расходов на сумму до 50 млрд фунтов стерлингов, чтобы стабилизировать финансовое положение страны, как сообщает Financial Times.
Сунак признал, что администрация его предшественницы на премьерском посту Лиз Трасс допустила ошибки, но он по-прежнему уверен, что сможет их исправить.
«Канцлер [казначейства] уже сказал, что, конечно, придется принимать трудные решения. И я собираюсь сесть и проработать их вместе с ним», — сказал он во время посещения Кройдонской университетской больницы.
Премьер-министр заверил общественность в том, что при принятии решений будет ставить во главу угла принципы справедливости, заявив: «Мы защитим самых уязвимых и обеспечим дальнейший рост экономики в долгосрочной перспективе».
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