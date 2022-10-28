Лондон, , 15:10 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что будет ставить «справедливость во главу угла», принимая экономические решения, в то время как его правительство рассматривает возможность повышения налогов и сокращения государственных расходов на сумму до 50 млрд фунтов стерлингов, чтобы стабилизировать финансовое положение страны, как сообщает Financial Times.

Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании. Иван Шилов. © ИА REGNUM

Сунак признал, что администрация его предшественницы на премьерском посту Лиз Трасс допустила ошибки, но он по-прежнему уверен, что сможет их исправить.

«Канцлер [казначейства] уже сказал, что, конечно, придется принимать трудные решения. И я собираюсь сесть и проработать их вместе с ним», — сказал он во время посещения Кройдонской университетской больницы.

Премьер-министр заверил общественность в том, что при принятии решений будет ставить во главу угла принципы справедливости, заявив: «Мы защитим самых уязвимых и обеспечим дальнейший рост экономики в долгосрочной перспективе».

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