Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM Петербуржцу порезали шею и лицо ножом после замечание мужчине, который искал «закладку» с наркотиками, сообщили 28 октября в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Улика. Нож. пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Нападение на горожанина произошло в 03:50 мск 28 октября в Кировском районе Петербурга. Сообщение вневедомственной охране поступило от прохожего, который рассказал, что на улице Стойкости находится раненный мужчина. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили пострадавшего с ножевыми ранениями шеи и лица. Ему вызвали скорую медицинскую помощь.

«Раненный успел рассказать, что сделал замечание гражданину, который, якобы, искал около дома наркотики. Тот в ответ нанёс ножевые ранения, после чего скрылся», — добавили в ведомстве.

По горячим следам по приметам на улице Генерала Симоняка сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Нож, который при виде правоохранителей он бросил на землю, изъят. Ранее судимого задержанного доставили в 8 отдел полиции.