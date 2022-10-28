Москва, , 15:10 — REGNUM Законопроект о возвращении налоговой льготы для владельцев облигаций федерального займа (ОФЗ) и других рублевых облигаций отправлен в правительство РФ для получения официального отзыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Kremlin.ru

По его словам, речь идет об отмене НДФЛ на доходы по облигациям российских организаций, номинированных в рублях и выпущенных после 1 января 2017 года.

«Напомню, что подобная льгота действовала до 2021 года, в частности выплаты по облигациям федерального займа освобождались от подоходного налога. Мы предлагаем восстановить эту льготу на ближайшие пять лет, распространив только на резидентов РФ», — сказал депутат.

Миронов отметил, что такое предложение поможет повысить доходы граждан и привлекательность российских ценных бумаг, что важно в том числе в контексте бюджетных проектировок правительства.

«По проекту бюджета кабмина, размещение ОФЗ должно стать одним из основных источников покрытия бюджетного дефицита. Но последняя попытка Минфина разместить облигации провалилась. Наша инициатива повысит интерес инвесторов к отечественным ценным бумагам, будет препятствовать выводу средств за рубеж. И, конечно, позволит гражданам получать более высокий доход от вложений», — заключил парламентарий.

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