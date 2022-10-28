Вена, 28 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Несколько болельщиков нидерландского футбольного клуба «Фейенорд» было арестовано австрийским полицейскими после пятого тура группового этапа Лиги Европы с командой из Граца (Австрия) «Штурм». Об этом 28 октября сообщает пресс-служба полиции Австрии.

Павел Проскурня ИА REGNUM Фанаты

При этом накауне после указанного матча, который прошёл в Граце, произошли беспорядки, в ходе которых болельщики «Фейенорда» бросали в полицейских предметами и использовали перцовые баллончики, на что правоохранители ответили слезоточивым газом.

Отмечается, что в ходе беспорядков домашний стадион «Штурма» получил огромный ущерб, у него разрушены стены и санитарные узлы. При этом, по информации СМИ, в беспорядках принимали участие от пятидесяти до ста болельщиков «Фейенорда» и тридцать-сорок поддержавших их фанатов польского клуба «Погонь».

Также указывается, что два человека из числа граждан Нидерландов были доставлены в медучреждение с ножевыми ранениями, а четверо граждан Австрии арестованы. Расследование инцидента продолжается.

Отметим, матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Фейенордом» и «Штурмом» состоялся 28 октября и закончился победой хозяев со счётом 1:0.