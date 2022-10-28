Москва, , 15:07 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило, что около 10,5 млн тонн зерновых, в большей степени пшеницы, было направлено в страны Африки и Азии из России. В планах стоит довести текущий показатель до 30 млн тонн зерновых до конца 2022 года. Однако с учетом урожайности выше прошлогодних экспорт может достигнуть 50 млн тонн, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2022 году благодаря ряду факторов, по прогнозам, урожай зерна в чистом весе составит порядка 150 млн тонн, из них порядка 100 млн тонн будет пшеница.

Такие высокие данные производства, позволяют экспортировать большие объемы и полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка. Помимо зерна, хорошую урожайность выше прошлогодней показали: соя, сахарная свекла, картофель, подсолнечник и ряду других сельскохозяйственных культур.

Страны Африки и Ближнего Востока давно импортируют российскую аграрную продукцию. Объемы импорта постепенно росли, в том числе и кукуруза и ячменя. Однако, всё же ощущается дефицит судов, перевозящих груз, в том числе из-за санкций со стороны бывших партнеров.

Выйти из ситуации поможет строительство собственных судов. Так в планах до 2030 года построить более 40 судов для транспортировки продукции агропромышленного комплекса.

Несмотря на проблемы в мировой экономики и внешней торговли, нарушения логистических цепочек и определенное трудности в связи с санкционным давлением, Россия наращивает экспорт зерна в Африку, страны Ближнего Востока, Азии», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американцы и европейцы, по сути, наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки, препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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