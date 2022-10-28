Кабул, 28 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Спецдокладчик Совета ООН по правам человека Ричард Беннетт представил свой доклад по Афганистану общему собранию этой организации. Он заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушили международные законы и права человека, убивая военнопленных, сообщает «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Беннетт рассказал, что во время его визита в зоны боевых действий, таких как Панджшер, и из достоверных отчётов, которые он получил, он убедился, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоко притесняли мирных жителей.

Также спецдокладчик выразил глубокую обеспокоенность положением этнических и религиозных меньшинств в Афганистане, в том числе хазарейцев, шиитов, сикхов и суфиев.

В своем доклада Беннетт рассказал о встрече с узбеками и туркменами Афганистана и подчеркнул, что они выразили обеспокоенность по поводу того, что при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) они отодвинуты на второй план.

Ссылаясь на недавнюю террористическую атаку на образовательный центр «Кадж» на западе Кабула, в результате которой 54 человека погибли и 114 получили ранения, Беннетт сказал, что превращение таких нападений в обыденность вызывает глубокое сожаление.

Следует отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли и обезглавили десятки пленных бойцов Фронта национального сопротивления в провинциях Панджшер, Баглан, Тахар и Бадахшан.

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