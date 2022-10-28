Манила, 28 октября 2022, 15:06 — REGNUM По меньшей мере 31 человек погиб в результате наводнений и оползней, которые обрушились на провинцию Магинданао на Филиппинах, сообщает CNN Indonesia.
В министерстве внутренних дел заявили, что число погибших, вероятно, продолжит расти.
Ряд провинций на Филиппинах пострадали от сильных дождей из-за тропических штормов. Дожди вызвали наводнения и оползни в нескольких городах провинции Магинданао.
В 2021 году Филиппины также пострадали от тайфуна «Раи». В результате этого тайфуна погибло 388 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, более 147,3 тыс. человек оказались затронуты землетрясением магнитудой 6,4, произошедшим на Филиппинах 25 октября.
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