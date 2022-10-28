Белгород, 28 октября 2022, 15:01 — REGNUM Новую партию дополнительного обмундирования передали власти Белгородской области для мобилизованных в военные части. Об этом в социальных сетях 28 октября сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона подчеркнул, что обмундирование, которое положено по уставу, выдаётся. Белгородская область решила поддержать своих бойцов дополнительно, «чтобы парням было чуть-чуть посуше, покомфортнее в крайне сложных боевых условиях». Для мобилизованных закупили вспененные сапоги, особо тёплые спальные мешки и коврики под них, рукавицы с открывающимся клапаном, рюкзаки, утеплённые ботинки, термобельё и термоноски, флисовые кофты, дождевики. Часть мобилизованных уже получили некоторые позиции, в ближайшее время всех обеспечат полным комплектом — об этом губернатор ещё раз лично рассказал военным во время встречи в части.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Вячеслав Гладков посетил две воинские части с мобилизованными белгородцами.