Белгород, , 15:01 — REGNUM Новую партию дополнительного обмундирования передали власти Белгородской области для мобилизованных в военные части. Об этом в социальных сетях 28 октября сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона подчеркнул, что обмундирование, которое положено по уставу, выдаётся. Белгородская область решила поддержать своих бойцов дополнительно, «чтобы парням было чуть-чуть посуше, покомфортнее в крайне сложных боевых условиях». Для мобилизованных закупили вспененные сапоги, особо тёплые спальные мешки и коврики под них, рукавицы с открывающимся клапаном, рюкзаки, утеплённые ботинки, термобельё и термоноски, флисовые кофты, дождевики. Часть мобилизованных уже получили некоторые позиции, в ближайшее время всех обеспечат полным комплектом — об этом губернатор ещё раз лично рассказал военным во время встречи в части.

«Вместе со мной поддержать своих мобилизованных парней приехали губернаторы Курской и Калужской областей. Вместе с Романом Старовойтом позавтракали с солдатами, а Владислава Шапшу поблагодарил за ту помощь, которую он оказывает военнослужащим, расквартированным на территории нашего региона», —

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Вячеслав Гладков посетил две воинские части с мобилизованными белгородцами.