Белгород, 28 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Новую партию дополнительного обмундирования передали власти Белгородской области для мобилизованных в военные части. Об этом в социальных сетях 28 октября сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Глава региона подчеркнул, что обмундирование, которое положено по уставу, выдаётся. Белгородская область решила поддержать своих бойцов дополнительно, «чтобы парням было чуть-чуть посуше, покомфортнее в крайне сложных боевых условиях». Для мобилизованных закупили вспененные сапоги, особо тёплые спальные мешки и коврики под них, рукавицы с открывающимся клапаном, рюкзаки, утеплённые ботинки, термобельё и термоноски, флисовые кофты, дождевики. Часть мобилизованных уже получили некоторые позиции, в ближайшее время всех обеспечат полным комплектом — об этом губернатор ещё раз лично рассказал военным во время встречи в части.

«Вместе со мной поддержать своих мобилизованных парней приехали губернаторы Курской и Калужской областей. Вместе с Романом Старовойтом позавтракали с солдатами, а Владислава Шапшу поблагодарил за ту помощь, которую он оказывает военнослужащим, расквартированным на территории нашего региона», —

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Вячеслав Гладков посетил две воинские части с мобилизованными белгородцами.