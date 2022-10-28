Казань, , 15:04 — REGNUM Жителя Казани признали виновным в серии убийств, покушений на убийство, покушений на изнасилование, насильственных действий сексуального характера. Об этом 28 октября сообщает следственное управление СКР по РТ.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в 2009—2017 годы злоумышленник совершил в районе озера Глубокого, а также в Авиастроительном районе города Казани серию нападений на женщин и девушек в возрасте 17−35 лет. При этом трое пострадавших, в том числе два подростка в возрасте 16 и 17 лет, были убиты. Всего от действий горожанина пострадали семь человек.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Казани 23-летнего мужчину суд признал виновным в убийстве трех человек. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Читайте также: Жителя Казани осудили за убийство девушки и её родителей