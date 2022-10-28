Москва, , 14:58 — REGNUM После Второй мировой войны Америка накачивала Европу деньгами и приводила к власти своих послушных марионеток, создав полностью зависимую и подконтрольную территорию. Сами же американцы долгие годы жили в долг, потребляя услуги и практически ничего не производя на своей территории. Но настало время перемен, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Флаги России и ЕС Tomsk.gov.ru

«Вовремя сообразив, что политическая и экономическая модель мира меняется, они экстренно начали приводить в действие план по возвращению производства на территорию США и подталкивать людей к покупкам национальных товаров с лозунгом «покупай американское».

Частью этого плана стало уничтожение европейской экономики и разрыва ее энергетических отношений с Россией. Искусственно созданные энергетический и продовольственный кризисы ухудшают уровень жизни в Европе для людей и делают нерентабельным ведение бизнеса.

А подрыв «Северных потоков» окончательно отрезал ЕС от дешевой энергии и создал зависимость от американского СПГ. В августе Джо Байден подписал закон о борьбе с инфляцией, который подразумевает ряд субсидий для потребителей и бизнеса, работающего на территории штатов. По сути это протекционизм в чистом виде.

Множество предприятий Европы уже сократили свою деятельность и заявили о переносе производства в США. Pandora, Volkswagen, RHI Magnesita NV, ArcelorMittal, BASF, Yara International, OCI и множество других компаний из разных отраслей экономики уже наращивают мощности в штатах или задумываются о переезде.

Первым на это обратил внимание президент Франции. 21 октября Макрон обвинил Вашингтон в двойных стандартах, заявив, что газ внутри Америки стоит в три-четыре раза дешевле, чем при продаже европейцам. На днях к нему присоединился канцлер Германии Олаф Шольц. Политики указали на растущую тревогу на счет не справедливой конкуренции со стороны США и готовы нанести ответный удар.

Эти опасения связаны именно с законом о снижении инфляции. Шольц и Макрон планируют провести переговоры по этому поводу с властями США. Но в случае провала, они обещают начать торговую войну.

Но возможностей и средств для этого у Европы с каждым днем все меньше. Введение аналогичных субсидий создаст финансовую нагрузку на бюджеты стран, что продолжит разгонять инфляцию.

Единственный способ все наладить — это резко и быстро изменить политический курс, отказавшись от подчинения американским хозяевам и налаживать отношения с большим дружелюбным соседом в лице России.

Но пойти на такой шаг у марионеточных политиков не хватит мужества и вероятнее всего они продолжат забывать о национальных интересах. Штаты, в случае попыток отвернуться от него, могут перекрыть поставки СПГ в Европу, тем самым ухудшить энергокризис и ускорить переезд предприятий.

В конечном итоге, кроме дружбы с Россией, у Европы вариантов на выживание нет. Если продолжится текущий политический курс, блок скатится в средневековье и станет аграрной колонией для индустриальной экономики США», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц намерены провести переговоры с США и указать им на факты недобросовестной конкуренции.

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