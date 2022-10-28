Москва, , 14:58 — REGNUM Перевести отношения между Россией и Польшей в режим нанесения максимального экономического ущерба Варшаве предложил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Олег Морозов Council.gov.ru

«Нужны наши жёсткие экономические и военно-политические действия. Задача простая: перевести все отношения с Польшей в режим нанесения ей максимального экономического и иного ущерба», — отметил Морозов в телеграм-канале.

По его словам, «если для этого потребуется поставить вопрос о легитимности её послевоенных границ, то, полагаю, что и эта тема может стать предметом обсуждения».

Он считает, что требования Польши репараций с Германии абсурдны, но объяснимы — историческая вина Германии очевидна, и немцы этого не отрицают.

«А вот нельзя — это когда требуют репарации от России и объявляют её непричастной к освобождению Польши от фашизма. И не только потому, что это издевательство над историей и памятью сотен тысяч погибших за освобождение Польши. А потому, что это требует от нас встречных мер! Тут не отделаться осуждением!» — убежден Морозов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что Польша намерена представить отчет о военных потерях, которые страна понесла в период Второй мировой войны, и потребует от России возмещения ущерба, говорится в дипломатической ноте польского МИДа.

Кроме того, МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии по компенсации ущерба, причиненного стране во время Второй мировой войны. Материальные и нематериальные убытки от действий ФРГ польские власти оценили в 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых (1 трлн 532 млрд 170 млн долларов США).

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