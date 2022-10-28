Бухарест, 28 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В течение последнего года население Румынии сократилось примерно на 100 тыс. человек, что является своеобразным антирекордом в новейшей истории страны. Об этом 28 октября со ссылкой на данные румынского Национального статистического института (INS) сообщает бухарестская газета Jurnalul.

PavelD Румыния

По словам экспертов, на сегодняшний день в стране проживает 21,94 млн граждан. При этом в INS вынуждены констатировать «резкое старение нации».

«Многие молодые люди в поисках стабильного дохода покидают родину, остальные отказываются от создания семьи», — говорится в материалах исследования.

Согласно прогнозам, в ближайшее время депопуляция в Румынии будет расти.