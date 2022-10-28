Донецк, 28 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и дважды Ясиноватую, сообщили 28 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:58 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:15 ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив еще три снаряда калибра 152 мм.

В 14:27 киевские каратели обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.