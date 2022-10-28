Москва, , 14:55 — REGNUM С весны 2022 года из-за ухода из РФ крупных зарубежных компаний, спрос на арендное жилье начал падать, а предложение продолжает расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Аренда Merio

«В последние годы жилье в РФ зачастую приобреталось не с целью проживания, а в качестве объекта инвестиций, что подразумевало рост объема сдаваемого в аренду жилья, — сказал Хачатурян. — При этом в виду высокого спроса на арендное жилье, особенно заметного в крупных городах и городах-миллионниках, на рынке арендного жилья наблюдалось равновесие. Однако с весны 2022 года из-за ухода из России крупных зарубежных компаний спрос на арендное жилье начал падать, а предложение продолжает расти. Рост обусловлен как выводом на рынок ранее занятых помещений, так и появлением новых квадратных метров. Очевидно, что эта тенденция продолжится».

Как полагает Хачатурян, по мере увеличения предложения на рынке арендного жилья вполне закономерно начался процесс снижения цен.

«Средний темп снижения к концу года можно прогнозировать на уровне 6-8% для однокомнатных квартир, 8-10% — для двухкомнатных, 10-12% — для трехкомнатных, – сказал Хачатурян. — Очевидно, что восстановление цен на съемное жилье будет весьма длительным, и в течение 2023 года его аренда продолжит дешеветь темпом 1,5-2% в месяц. Минимальной стабилизации стоит ожидать не раньше конца 2023 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что из-за роста предложения цены на рынке жилой аренды могут снизиться еще на 3-7% до конца 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Аренда жилья в РФ может начать дорожать к весне 2023 года — прогноз