Херсон, , 14:55 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли онкологический диспансер в Херсоне. Об этом 28 октября сообщает минздрав Херсонской области в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«[Киевские] националисты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру нашего региона. Сегодня днем ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонскому областному онкологическому диспансеру», — говорится в сообщении.

Также глава минздрава региона Вадим Ильимиев подчеркнул, что этим преступный режим Киева в очередной раз продемонстрировал своё отношение к жителям освобождённого от боевиков ВСУ региона.

При этом он подчеркнул, что на территории онкологического диспансера, так как это медицинское учреждение, нет ни военных, ни военной техники.

«Просто чудом никто не пострадал», — добавил Ильмиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что десять обстрелов Макеевки со стороны ВСУ зафиксировано с утра 28 октября, по городу выпустили более 30 снарядов.