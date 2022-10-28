Кишинёв, 28 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Экс-председатель Демократической партии Молдавии, крупный бизнесмен, бежавший из страны в 2019 году, Владимир Плахотнюк решил вернуться в политику Молдавии. Об этом он сообщил в интервью, обнародованном 28 октября изданием Tribuna.

Владимира Плахотнюк

Называемый на родине «олигархом» политик заявил, что три года наблюдал, как без него руководили страной сначала коалиция Партии социалистов с блоком ACUM, а потом ставшая правящей партия «Действия и солидарность». Он ждал, когда его сменщики наладят жизнь в Молдавии.

«Настолько «хорошо» они справляются, судя по ситуации в стране, что это стало предметом, мотивом, который побудил меня принять решение, о котором я объявляю сейчас: Я решил вернуться в политику Молдавии. Я — политик, который хорошо знает, как разрешать кризисные ситуации и сейчас пришло моё время», — сказал Плахотнюк.

Напомним, Плахотнюк оставил страну после длительных протестов в стране. Его партия при этом распустила правительство. Также стоит отметить, что 26 октября в США ввели санкции в отношении Плахотнюка.