Таллахасси, США, 28 октября 2022, 14:54 — REGNUM Один из жителей американского штата Флорида подал в суд на руководство школы, в которой учится его сын, за вывешивание флага ЛГБТ в комнате, где занимаются семиклассники, сообщает The Hill.
Таким образом, отмечает Франсиско Делиу, руководство школы нарушило Закон о правах родителей.
В своем исковом заявлении он указал, что учитель информатики его 12-летнего сына Рэйчел Раос пыталась «индоктринировать» своих учеников в средней школе Эмеральд-Коув, демонстрируя флаги ЛГБТК и пропагандируя «гомосексуальный образ жизни».