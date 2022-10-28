Москва, , 14:54 — REGNUM Повышение процентных ставок ЕЦБ и его шаг (+75 б. п.) было полностью ожидаемым, заявила корреспонденту руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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«В заявлении ЕЦБ четко говорится, что планируется дальнейшее повышение ставок с целью своевременного снижения инфляции до целевых 2% (сейчас она почти в пять раз выше). Хотя из текста ушло упоминание целесообразности нескольких повышений ставки, фактически об этом было сказано на пресс-конференции Кристин Лагард .

«При этом она отметила, что для того, чтобы не дать закрепиться высокой инфляции, ставки могут быть подняты выше нейтрального уровня, несмотря на ожидаемое ослабление экономической активности. Темпы повышения ставок будут определяться от заседания к заседанию в зависимости от поступающих статданных.

Тем не менее, рынки несколько успокоила фраза о том, что после трёх серьезных повышений процентных ставок с июля (суммарно на 200 б. п. и до максимальных уровней с 2009 года) значительная часть пути в отходе от сверхмягкой денежно-кредитной политикой уже пройдена.

Скорее всего, в декабре ЕЦБ повысит ставки, возможно, уже не на 75, а на 50 б. п. Ожидается, что остановка может произойти при повышении ставки по депозитам (сейчас 1,5%) до 2,5% или выше.

Помимо собственно показателей инфляции и экономической активности в еврозоне, вероятно, ЕЦБ будет учитывать динамику ставок ФРС (т. к. расширившийся в этом году разрыв ставок ФРС и ЕЦБ — один из факторов слабости евро, который вносит вклад в инфляцию в еврозоне).

В дополнение к повышению ставок, ЕЦБ проведет калибровку параметров долгосрочных кредитов банкам TLTRO, предоставлявшихся в период кризиса острой фазы пандемии по отрицательным процентным ставкам.

С 23 ноября банкам придется платить по этим кредитам больше — ставки будут привязаны к повышающимся ставкам ЕЦБ, но у банков будет возможность досрочного погашения таких кредитов.

По словам Лагард, следующим шагом в декабре станет обсуждение принципов сокращения портфеля активов, приобретавшихся ЕЦБ в рамках программы количественного смягчения APP», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил процентные ставки в третий раз подряд в 2022 году.

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