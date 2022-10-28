Улан-Удэ, , 14:51 — REGNUM Груз гуманитарной помощи из Бурятии прибыл в зону проведения специальной военной операции. В груз вошли закупленные на средства республиканского бюджета, а также предприятий термобельё, обувь, одежда и так далее, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мобилизованные из Бурятии в зоне СВО Телеграм-канал Алексея Цыденова

По данным регионального правительства, бурятские компании перечислили на помощь военнослужащим около 56 млн рублей. Так, группа компаний «Титан» и Селенгинский ЦКК выделили по 10 млн рублей, «Абсолют» — 8 млн, «Вегос-М» закупила четыре внедорожника на сумму 7 млн рублей.

«На самом деле, наши бойцы обеспечены всем необходимым, но помощь никогда не бывает лишней. Военнослужащим, которые приближают победу, нужна наша поддержка», — прокомментировал член Совета Федерации от Бурятии Вячеслав Наговицын.

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