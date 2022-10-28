Улан-Удэ, 28 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Груз гуманитарной помощи из Бурятии прибыл в зону проведения специальной военной операции. В груз вошли закупленные на средства республиканского бюджета, а также предприятий термобельё, обувь, одежда и так далее, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Алексея Цыденова Мобилизованные из Бурятии в зоне СВО

По данным регионального правительства, бурятские компании перечислили на помощь военнослужащим около 56 млн рублей. Так, группа компаний «Титан» и Селенгинский ЦКК выделили по 10 млн рублей, «Абсолют» — 8 млн, «Вегос-М» закупила четыре внедорожника на сумму 7 млн рублей.

«На самом деле, наши бойцы обеспечены всем необходимым, но помощь никогда не бывает лишней. Военнослужащим, которые приближают победу, нужна наша поддержка», — прокомментировал член Совета Федерации от Бурятии Вячеслав Наговицын.