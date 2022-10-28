Москва, 28 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. До конца 2022 года инфляционные ожидания населения РФ, как, собственно, и инфляция, продолжат расти, поскольку ситуация выправляется гораздо медленнее, чем ожидалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

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«Российская экономика, несмотря на довольно эффективные меры правительства РФ по ее поддержанию, испытывает жесточайшее внешнее давление. Как следствие наблюдается снижение покупательной способности национальной валюты, а это ключевой источник роста инфляционных ожиданий, — сказал Хачатурян. — При этом очевидно, что нам, несмотря на весьма сложную ситуацию, [удалось] избежать самых тяжелых последствий, которые обещали нам западные «партнёры».

Как полагает Хачатурян, до конца 2022 года, скорее всего, инфляционные ожидания населения, как, собственно, и инфляция, продолжат расти, поскольку ситуация будет выправляться гораздо медленнее, чем ожидалось.

«Очевидно, что в 2023 году при условии отсутствия резких усилений санкционного давления можно ожидать снижения инфляционных ожиданий граждан в диапазон 9,7-11%», — сказал Хачатурян.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало об устойчивом росте инфляционных ожиданий в РФ.