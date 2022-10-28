Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 16:49 — REGNUM После выборов в Республике Сербской 2 октября в региональной прессе появился ряд статей, в которых высказывались сомнения по поводу того, кого поддерживает президент Сербии Александр Вучич — кандидата от «Союза независимых социал-демократов» Милорада Додика или кандидата от оппозиционной Партии демократического прогресса Елену Тривич. Об этом рассказал профессор факультета безопасности Университета в Баня-Луке Предраг Черанич во время конференции «Россия, Балканы и мир в условиях гибридного противостояния», прошедшей в Московском гуманитарном университете 27 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-конференция Александра Вучича и Милорада Додика по итогам переговоров. 2 июня 2021 года, Белград Predsednik.rs

Такие сомнения дополнительно усилились после того, как с победой на выборах Додика поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Белоруссии Александр Лукашенко, в то время как Александр Вучич не присоединился к этим поздравлениям, добавил эксперт.

«Кроме того, полиция Республики Сербской незадолго до выборов задержала две группы людей по подозрению в намерении подкупить избирателей. Это были активисты Сербской прогрессивной партии, которые приехали в Республику Сербскую из Сербии и которые имели при себе крупную сумму денег. Полиция их задержала, опросила и отпустила», — напомнил Черанич.

Позже Александру Вучичу и Милораду Додику во время личной встречи удалось «устранить все помехи в коммуникации», отметил эксперт.

«Президенту Сербии абсолютно понятно, что тот, кто желает отстранить от власти Додика в Республике Сербской, желает одновременно устранить и Вучича в Сербии. Вопрос только в том, кого влиятельные страны Запада свергнут первым. Сербия терпит ужасное давление Запада из-за неприсоединения к санкциям против России, и президент Сербии по этому вопросу придерживается сбалансированной политики, в то время как у Додика нет никаких сомнений по поводу того, кого ему поддерживать», — подытожил Предраг Черанич.

Напомним, что ранее Александр Вучич заявил, что поздравит Милорада Додика с победой на выборах президента Республики Сербской как только Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины объявит окончательные результаты голосования.

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