Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. По факту сноса исторических кварталов «Нарвской заставы» в Петербурге возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Ирина Смирнова Нарвские ворота и вестибюль станции метро «Нарвская». Санкт-Петербург

Ведомство осуществило проверку по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Изначально на планы города по застройке территории «Нарвская застава» просили обратить представители общественности. Одна активистка заявила, что застройщик отказывается предоставить собственникам временное жильё с последующем переселением в квартиры в границах того же района, но настаивает на выселении почти 500 человек.

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После доследственной проверки в следкоме возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Версия следствия заключается в том, что представители городского правительства в 2010 году нарушили закон о запрете сноса исторических зданий. Помимо этого чиновники смогли продлить срок сноса исторических кварталов до 2029 года. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности лиц, которых привлекут в качестве обвиняемых.

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Напомним, что правительство Петербурга решило снести жильё квартала для проведения реновации. Смольный заключил договор с ООО «СПб Реновация» о развитии застроенных территорий.