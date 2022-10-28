Париж, 28 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Власти Франции объявили о выделении дополнительно 400 млн евро для тушения пожаров в стране, сообщает Le Parisien.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

В то время как Франция в настоящее время имеет двенадцать стареющих самолетов-бомбардировщиков, которые необходимо заменить, президент Эммануэль Макрон объявил о покупке четырех дополнительных Canadairs и двух специализированных вертолетов. На модернизацию французского воздушного флота для пожаротушения в ближайшие годы будет выделено 250 млн евро, в том числе 35 млн евро в 2023 году.

Президент также объявил о конверте в 150 млн евро, предназначенном для ведомственных аварийно-спасательных служб, то есть мобилизованных на местах пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «посадить миллиард деревьев» на территории Франции «в течение десяти лет», что составляет «10% леса», чтобы компенсировать, в частности, лесные пожары.