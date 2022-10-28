Богота, , 14:45 — REGNUM Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Колумбии Ирене Велес объявила о снижении цен на электроэнергию на 2,7%. Об этом пишет Prensa Latina.

Граждане Колумбии Quinntheislander

Велес сделала это заявление во время своего визита в Барранкилью.

По её словам, после обсуждений с профсоюзами и компаниями сектора было достигнуто несколько соглашений, среди которых выделяется снижение стоимости тарифов и установление нового индекса, который будет корректировать цены с меньшей величиной, чем нынешний.

«Благодаря пересмотру двусторонних контрактов между производителями и продавцами, мы надеемся, что к концу года тарифы снизятся на 4-8% на национальном уровне», — сказала Велес.

Она отметила, что, несмотря на первое снижение, сумма недостаточна, и работа будет продолжена, чтобы облегчение стоимости тарифов на электроэнергию стало очевидным в следующем месяце.