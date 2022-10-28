Москва, , 14:45 — REGNUM В последнее время наблюдается все большее усиление противоречий между ключевыми странами: если раньше постепенно назревал и развивался торговый конфликт между США и Китаем, то сегодня уже Германия вместе с Францией ожидают роста торговой напряженности с США, обвиняя их в несправедливой конкуренции, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Флаги США и ЕС

«В таком контексте Франции и Германии необходимо стремиться выступить единым фронтом, демонстрируя тем самым свою роль как авангарда Европейского союза (ЕС). Вместе с тем, в последнее время у двух стран наблюдалось существенное расхождение позиций по ряду вопросов, включая, в частности, санкционную политику в отношении российского нефтегазового сектора, а также ряду внутренних проблем.

Риски фрагментации в экономике ЕС в условиях нынешнего кризиса ставят перед странами Европы новые вызовы. В частности, это касается модернизации механизмов общеевропейской финансовой помощи, а также борьбы с энергетическим кризисом.

Эти направления во многом определяются Францией и Германией — крупнейшими экономиками и основателями ЕС. Поэтому сейчас совсем не то время, чтобы отношения между этими странами оставались напряженными.

Эта напряженность возникла, во-первых, потому что в последние годы в ЕС в целом наблюдалось усиление противоречий между странами, а, во-вторых, в условиях кризиса страны стали в большей степени демонстрировать приверженность национальным, а не общеевропейским интересам.

Поэтому некоторые страны предпочитают действовать в одиночку. Например, совсем недавно Германия в одностороннем порядке приняла и одобрила крупный пакет помощи потребителям и промышленным предприятиям, чтобы защитить их от роста цен на энергоносители.

Что касается внешних вызовов, то помимо антироссийских санкций в ближайшее время отношения ЕС с США вряд ли будут спокойными. В частности, ЕС, переориентируясь на поставки сжиженного газа из США, уже выражал недовольство тем, что эти поставки идут европейским потребителям по ценам, в несколько раз превышающие цены американского внутреннего рынка.

Исторически трансатлантическое партнерство, то есть отношения между США и ЕС, не было однозначным, поскольку США в большей степени в Европе ориентировались на Великобританию, а не на Германию и Францию.

Даже с началом специальной военной операции не наблюдается роста сплоченности США со странами ЕС, а, напротив, лишь усиливаются противоречия. Более того, США перестают выделять Германию как ключевого партнера в Европе, а стараются уравновесить ее роль с другими странами.

По всей видимости, сотрудничество США и ЕС, направленное на снижение зависимости от России и попытки «отодвинуть» нашу страну, является не самой удачной стратегией, поскольку это неизбежно усилить соперничество между США и странами Европы.

США, влияние которых на другие страны мира ослабляется, будут стараться усилить свое доминирование в Европе, поэтому в ближайшее время следует ожидать новых противоречий, например, в торговых отношениях, по вопросам климатической повестки, а также в части подходов стран к решению проблем безопасности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц намерены провести переговоры с США и указать им на факты недобросовестной конкуренции.

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