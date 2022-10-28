Астана, 28 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Сарыаркинский суд Астаны 28 октября признал виновными в злоупотреблении властью экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева. Об этом сообщает портал Zakon. kz.

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По данным журналистов, Биртанова приговорили с пяти годам лишения свободы, а Олжаса — к четырём. Кроме того, суд постановил взыскать с бывших чиновников 1,3 млрд тенге (около 170 млн рублей).

«Денежные средства, перечисленные на счёт третьих лиц, повлекшие материальный ущерб для государства, непосредственно осужденными похищены не были. Но перечисление осуществлено в результате преступных действий осужденных», — заявил, оглашая приговор, судья Ибрагим Алькенов.

Напомним, Биртанова и Олжаса осудили за приёмку цифровой платформы информатизации минздрава, созданной хорватской компанией Ericsson Nicola Tesla. За работы было перечислено из госбюджета 1,3 млрд тенге. Они настаивали на своей невиновности.