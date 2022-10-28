Лима, , 14:41 — REGNUM Президент государственной компании Petroperú Умберто Камподонико подал в отставку после кризиса поставок топлива, вызванного нехваткой ликвидных средств для оплаты импорта топлива. Об этом пишет Prensa Latina.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Камподонико, он подал в отставку, чтобы способствовать достижению необходимого консенсуса в вопросе необходимости стимулировать развитие компании с помощью современного нефтеперерабатывающего завода, который вскоре будет открыт, и участия Petroperu в добыче сырой нефти для этого завода.

Он добавил, что вышеупомянутый консенсус необходим для административной и функциональной реорганизации компании, которая сталкивается с препятствиями.

«Для того чтобы это осуществилось, мы считаем, что существуют различные препятствия, которые необходимо преодолеть, и мы можем достичь этого, если сможем найти консенсус», — сказал Камподонико.

Генеральный директор департамента углеводородов министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Рикардо Диас заявил, что отставка главы Petroperú ожидает анализа совета директоров.

Прежде чем объявить о своей отставке, Камподонико подтвердил выделение банком-эмитентом компании Petroperú одного миллиарда долларов на оплату топлива.

Топливо находится в танкерах в соседнем порту Кальяо и других терминалах на перуанском побережье, готовых к выгрузке, как только всё будет оплачено.