Кабул, , 14:52 — REGNUM Мулла Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по экономическим вопросам, на встрече с послом Китая в Кабуле Ван Юем призвал к участию Афганистана в большом проекте «Один пояс, один путь».

И.о. вице-премьера переходного правительства Афганистана Абдула Гани Барадар (сс) U.S. Department of State

Его заявление прозвучало на фоне того, что Китай до сих пор не начал добычу меди на месторождении Айнак из соображений безопасности, сообщает Afghanistan International.

Согласно сообщению пресс-службы муллы Барадара, в ходе встречи стороны обсудили крупные экономические проекты, согласованные между Афганистаном и Китаем, и их реализацию.

Отметив роль Китая в мировой экономике, мулла Барадар призвал КНР инвестировать в Афганистан.

В августе министр торговли правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Нуриддин Азизи в ходе переговоров с китайскими официальными лицами также заявил, что в движении хотят присоединения Афганистана к двум крупным проектам: «Один пояс, один путь» и Китайско-пакистанскому экономическому коридору.

Согласно заявлению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Ван Юй сказал, что Китай поддерживает новое правительство Афганистана и хочет расширить свои отношения. В пресс-релизе приводятся слова Ван Юя о том, что Китай планирует в ближайшее время приступить к практической работе над согласованными проектами.

Согласно пресс-релизу, Ван Юй призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставить Китаю информацию о приоритетных проектах, чтобы можно была начать инвестирование.

Посольство Китая в Кабуле пока никак не прокомментировало эту встречу. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что Китай хочет в ближайшее время начать реализацию своих проектов, а также незавершённых проектов Всемирного банка и Азиатского банка развития.

Во ходе встречи мулла Барадар также заверил, что Китаю ничего не угрожает с территории Афганистана.

Китай — одна из стран, поддерживающих тесные отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако из соображений безопасности Китай еще не начал практическую работу по согласованным проектам, в том числе по медному руднику Айнак.