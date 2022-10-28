Таллин, 28 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В среду, 26 октября, на 76-м году жизни скончался известный эстонский социолог и правозащитник, основатель и руководитель таллинского Центра информации по правам человека Алексей Семенов.

ИА REGNUM Эстония

Как сообщил эстонский портал slavia. ee, Семенов был депутатом Таллинского горсобрания (1993-1997 и 2013-2017) и членом Круглого стола по меньшинствам при президенте ЭР (1993-2006). С 1994 по 2005 год был членом Объединенной народной партии Эстонии, а в 2011 году вступил в Центристскую партию.

В 1993 году участвовал в создании таллинского Центра информации по правам человека, возглавил его попечительский совет (1993-1996), с 1997 года стал директором. Центр регулярно публиковал аналитические материалы, включая сборники статей, на тему дискриминации русскоязычного нацменьшинства Эстонии, готовил рапорты и доклады международным организациям — от ООН до ЕСПЧ. Его сотрудники проводили бесплатные консультации по теме дискриминации.

В январе 2022 года центр выпустил сборник «Проблемы прав русскоязычного меньшинства Эстонии. Результаты 25-летнего мониторинга».

Центр по правам человека и его руководитель Семенов неоднократно фигурировали в Ежегодниках Полиции безопасности Эстонии (КаПо) якобы как инструмент пропаганды Кремля.