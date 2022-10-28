Донецк, , 14:38 — REGNUM Десять обстрелов Макеевки со стороны ВСУ зафиксировано с утра 28 октября, по городу выпустили более 30 снарядов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Осколок вражеского снаряда Александр Погожев © ИА REGNUM

Червоногвардейский район на западе города киевские боевики обстреливали в среднем дважды в час: в 09:32, 09:46, 10:11, 10:26, 10:47, 11:08, 11:30, 12:05, 12:25, 13:04.

Огонь ведётся с позиций ВСУ в Орловке. Выпущен 31 снаряд калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела в Макеевке погибла пожилая женщина.

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