Таллин, 28 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В четверг, 27 октября, из-за выхода из строя кабеля связи ГАО «Эстонская железная дорога» (Eesti Raudtee) электропоезда задерживались по всей Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что проблему удалось ликвидировать поздно вечером.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

Отмечается, что днем 27 октября 2022 года произошел сбой в сети диспетчеров на станции Тапа.

«Проблема заключалась в основном сетевом устройстве. Ему было немногим более десяти лет. Оно просто перестало работать», — пояснила руководитель по связям с общественностью Eesti Raudtee Моника Лиллес.

Все движение пришлось регулировать без автоматики самим диспетчерам. Некоторые поезда были временно заменены автобусами.

По словам Лиллес, Eesti Raudtee обновляет свою базовую сеть, чтобы подобные сбои больше не повторялись.