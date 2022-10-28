Москва, 28 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Рост инфляционных ожиданий в России в последние месяцы носит устойчивый характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финуниверситета при правительстве РФ Ирина Разинкина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Это связано с пережитым населением шоком от резкого повышения цен, наблюдавшегося в феврале–мае 2022 года. Также сказывается наблюдаемый и прогнозируемый дефицит ряда товаров в связи с наращиванием санкционного давления и усилением проблем в экономике, когда начинают в полной мере проявляться эффекты от разрыва логистических цепочек, проблем проведения платежей и пр. Обозначенные экономические факторы являются следствием геополитических проблем. Именно они сейчас оказывают определяющее воздействие на потребительское поведение и ожидания», — сказал Разинкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Наталья Череповская объяснила, как в РФ понизить инфляционные ожидания до 4%.