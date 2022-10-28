Белгород, 28 октября 2022, 14:34 — REGNUM Корочанские яблоки поступят в воинские части, где формируются боевые подразделения мобилизованных из Белгородской области. Об этом в социальных сетях 28 октября сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава области проведал мобилизованных в двух частях в соседнем регионе. Губернатор успел позавтракать с военным, лично убедился в качестве пищи и заверил родственников мобилизованных, что никаких жалоб по питанию нет.
Кроме того, в военных частях продолжится выдача дополнительного обмундирования.