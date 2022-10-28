Уфа, 28 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Продолжить оснащение учебных заведений Башкирии системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом 28 октября он заявил на заседании региональной антитеррористической комиссии, сообщает пресс-служба главы региона.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Интернет

Сообщается, что на заседании были рассмотрены вопросы противодействия вовлечению молодёжи и подростков в деструктивную деятельность. Хабиров поручил усилить профилактическую работу с подростками, продолжать инструктаж педагогов и учащихся.

«Нужно постоянно проверять исправность технических средств и систем охраны, осматривать территорию, помещения, включая подвалы и чердаки. Особое внимание необходимо уделить психическому здоровью детей и молодёжи. Все риски должны быть просчитаны», — приводит пресс-служба слова главы региона.

По словам министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина, в регионе в рамках программы капитального ремонта школ создаётся безопасный контур как в учебных заведениях, так и по внешнему периметру.

«Устанавливаем тревожные кнопки, видеонаблюдение, системы контроля доступа и т.д. На эти цели из бюджета республики ежегодно выделяют около 200 млн рублей», — сообщил министр.

Он добавил, что в республике проводятся профилактические мероприятия по недопущению деструктивных проявлений в подростковой и молодёжной среде.