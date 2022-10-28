Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Среди мобилизованных жителей Ленинградской области, общее количество которых власти региона держат в тайне, 20% — добровольцы, сообщил губернатор Александр Дрозденко на заседании Законодательного собрания региона.

Мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

«Большинство мероприятий, которые мы проводим, носит гриф «закрытой информации», очень много персональных данных, поэтому мы об этой работе не говорим», — сказал губернатор, добавив, что среди мобилизованных 20% добровольцы.

В свою очередь вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин сообщил, что объявленная 21 сентября президентом РФ частичная мобилизация населения в регионе практически завершена.

«Основные мероприятия по частичной мобилизации проведены. Не так давно до нас были доведены дополнительные новые цифры. Они не касаются Вооруженных сил, а подразделений Росгвардии, их доукомплектования. Этой работой мы займемся после того, как закроем основную цифру по частичной мобилизации в Вооруженные силы», — сказал чиновник.

Он указал, что это не значит, что частичная мобилизация будет окончена, так как завершить её может только президент РФ. «Но пока у нас никакой информации о каких-то дополнениях нет», — подытожил Ильин.

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