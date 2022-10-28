Среди мобилизованных в Ленобласти каждый пятый — доброволец
Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Среди мобилизованных жителей Ленинградской области, общее количество которых власти региона держат в тайне, 20% — добровольцы, сообщил губернатор Александр Дрозденко на заседании Законодательного собрания региона.
«Большинство мероприятий, которые мы проводим, носит гриф «закрытой информации», очень много персональных данных, поэтому мы об этой работе не говорим», — сказал губернатор, добавив, что среди мобилизованных 20% добровольцы.
В свою очередь вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин сообщил, что объявленная 21 сентября президентом РФ частичная мобилизация населения в регионе практически завершена.
«Основные мероприятия по частичной мобилизации проведены. Не так давно до нас были доведены дополнительные новые цифры. Они не касаются Вооруженных сил, а подразделений Росгвардии, их доукомплектования. Этой работой мы займемся после того, как закроем основную цифру по частичной мобилизации в Вооруженные силы», — сказал чиновник.
Он указал, что это не значит, что частичная мобилизация будет окончена, так как завершить её может только президент РФ. «Но пока у нас никакой информации о каких-то дополнениях нет», — подытожил Ильин.