Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Среди мобилизованных жителей Ленинградской области, общее количество которых власти региона держат в тайне, 20% — добровольцы, сообщил губернатор Александр Дрозденко на заседании Законодательного собрания региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

«Большинство мероприятий, которые мы проводим, носит гриф «закрытой информации», очень много персональных данных, поэтому мы об этой работе не говорим», — сказал губернатор, добавив, что среди мобилизованных 20% добровольцы.

В свою очередь вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин сообщил, что объявленная 21 сентября президентом РФ частичная мобилизация населения в регионе практически завершена.

«Основные мероприятия по частичной мобилизации проведены. Не так давно до нас были доведены дополнительные новые цифры. Они не касаются Вооруженных сил, а подразделений Росгвардии, их доукомплектования. Этой работой мы займемся после того, как закроем основную цифру по частичной мобилизации в Вооруженные силы», — сказал чиновник.

Он указал, что это не значит, что частичная мобилизация будет окончена, так как завершить её может только президент РФ. «Но пока у нас никакой информации о каких-то дополнениях нет», — подытожил Ильин.